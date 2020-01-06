2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض-(أ ف ب) – صرح مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس الأحد أن واشنطن لم تتشاور مع الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه «لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية […]
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وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه «لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياض: واشنطن لم تتشاور معنا قبل اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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