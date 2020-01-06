الرياض‭: ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تتشاور‭ ‬معنا‭ ‬قبل‭ ‬اغتيال‭ ‬سليماني

2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬صرح‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تتشاور‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬بشأن‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬قُتل‭ ‬فيها‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬المملكة‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬المتصاعد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إنه‭ ‬«لم‭ ‬تتم‭ ‬مشاورة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ […]

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