خمسة‭ ‬صورايخ‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية

2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان سقطت‭ ‬خمسة‭ ‬صورايخ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬الشديدة‭ ‬التحصين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬واصاب‭ ‬صاروخ‭ ‬منزلاً‭ ‬سكنياً‭ ‬في‭ ‬الجادرية‭ ‬وجرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬عراقيين‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬حدّدها‭ ‬فصيل‭ ‬موالٍ‭ ‬لإيران‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭.‬ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر،‭ ‬تتعرض‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وخصوصاً‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ […]

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