2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – الزمان سقطت خمسة صورايخ على الأقل مساء الأحد في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد، واصاب صاروخ منزلاً سكنياً في الجادرية وجرح ثلاثة عراقيين وذلك بعيد ساعات من انتهاء مهلة حدّدها فصيل موالٍ لإيران للقوات الأمريكية.
ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية […]
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ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة صورايخ في محيط السفارة الامريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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