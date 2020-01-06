الخزعلي: سحب امريكا لقواتها من العراق لن يعفيها من دم الشهداء

2020/01/06 | 01:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاحد، أن جريمة اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني لن تمر دون عقاب....

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