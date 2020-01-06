هيثم بن محمد شطورو - في ارتداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2020/01/06 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو إن ما يثير الانـتباه في عملية اغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، ومن معه، هو عدم صدور إدانة دولية له، برغم كونها عملية قد ضربت جميع الأعراف الدبلوماسية، باعتبار القتيل كان في زيارة شبه رسمية لدولة العراق، وباعتباره لم يدخل متسللا في عملية سرية إلى الأراضي العراقية، وإنما نزل بالطائرة في مطار بغداد، وتم استقباله من قيادات مؤسسة تابعة للدولة العراقية وهي ما يسمى "الحشد الشعبي".

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