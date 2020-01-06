توقعات الأبراج : الإثنين 6 كانون الثاني 2020

2020/01/06 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 6 يناير/كانون الثاني 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 6 يناير/كانون الثاني 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك.[…]

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