فوائد كبيرة لتناول الثوم يومياً

2020/01/06 | 03:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعد الثوم من اكثر الاطعمة الغنية بالفيتامينات والتي تحافظ علي صحة الانسان، كما يساعد على عمل الجهاز الهضمي والدورة الدموية بشكل أفضل.1- يحافظ على مستوى الدهون في الجسم: أن تناول الثوم الخام في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار ضغط الدم والكوليسترول في الجسم.2- مصدر للمضادات الحيوية: […]

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