بعد قرار البرلمان .. التحالف الدولي يعلن وقف عملياته ضد داعش في العراق

2020/01/06 | 04:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويحارب تنظيم داعش في العراق وسوريا،امس الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف، وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.وشدد متحدث باسم التحالف، على أن التحالف ”يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات، وينتهج دفاعا عن النفس ضد المتشددين“.

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