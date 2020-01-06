2020/01/06 | 04:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – هدّد مسؤول إيراني رفيع المستوى الأحد بتحويل تل أبيب وحيفا “إلى رماد” إذا ما نفّذت الولايات المتّحدة وعيدها بقصف 52 هدفاً في الجمهورية الإسلامية.وقال محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد “ترامب، هل قلت في تغريدة إنّك ستهاجم 52 هدفاً في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تهدّد بمسح إسرائيل من الكرة الأرضية إذا تعرضت لهجوم أميركي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تهدّد بمسح إسرائيل من الكرة الأرضية إذا تعرضت لهجوم أميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).