7 نصائح لتنظيم الوقت في فصل الشتاء

2020/01/06 | 04:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / من الطبيعي أن تشعر المراهقة بين الحين والآخر بالخمول وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لكن خلال فصل الشتاء، نلاحظ أن حالة الخمول مستمرة على غير العادة؛ حيث تميل المراهقة بشكل مفرط للنوم، والاستلقاء طوال النهار والليل، وبحسب الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية: الوقت أثمن ما في الوجود؛ بل هو الوجود نفسه..[…]

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