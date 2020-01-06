ترامب : سأفرض على العراق عقوبات لم يروها من قبل إذا أُجبرت القوات الأميركية على المغادرة

2020/01/06 | 04:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاحد بفرض “عقوبات شديدة” على العراق إذا أُجبِرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ”إنهاء تواجد” القوّات الأجنبيّة في البلاد.وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” عائدا الى واشنطن بعد عطلة استمرت اسبوعين في فلوريدا “اذا طلبوا […]

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