منى زكي تتعرض للخطف والضرب

2020/01/06 | 04:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بدأت الفنانة المصرية منى زكي الأحد في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “الصندوق الأسود” استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.وطرحت منى زكي أول إعلان للفيلم، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والذي يضم مشاهد تتعرض فيها للخطف والضرب، كما تظهر في عدة مشاهد وهي مقيدة ووجهها مغطى بالدماء.وفيلم […]

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