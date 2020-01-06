ألمانيا تعلق استبدال عسكرييها في العراق

2020/01/06 | 06:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي المزعومة ضد "داعش" في العراق...

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