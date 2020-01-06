طرق معالجة التهاب الأذن الوسطى عند الكبار

2020/01/06 | 06:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علاج التهاب الأذن الوسطى عند الكبار، يتطلب المتابعة للتخلص من الألم المزعج الذي يسببه هذا الالتهاب.تعرّفوا في الآتي إلى طرق علاج التهاب الأذن الوسطى عند الكبار بالتفصيل: ما هو علاج التهاب الأذن؟ الهدف الأول هو تهدئة الألم.تُستخدم العلاجات المضادّة للألم (المسكنات) مع الباراسيتامول المرتبط أو غير المرتبط بالكودايين، وكذلك الأمر مضادات […]

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