ترامب يهدد بفرض عقوبات كبيرة على العراق

2020/01/06 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات “كبيرة” على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران “بانتقام كبير” إذا ثأرت لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية “آير فورس وان”، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن […]

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