2020/01/06 | 06:38 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في العراق وإيران في اتصال هاتفي أمس الأحد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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