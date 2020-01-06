ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق

2020/01/06 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في العراق وإيران في اتصال هاتفي أمس الأحد....

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