الخزعلي : الانسحاب الطوعي لن يعفو واشنطن من الدم

2020/01/06 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق أن انسحاب القوات الأميركية من العراق ان كان طوعيا او من دون لن يعفيها من دم الشهداء.وذكر الخزعلي خلال كلمة متلفزة تابعتها “المستقلة” الأحد، أن “بعض العراقيين مقدار فهمه أن المستهدف من المشروع الأمريكي الاسرائيلي هو جماعة معينة، وبعضهم يعتقدون أن المستهدف هو الحشد الشعبي […]

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