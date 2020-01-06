آل الشيخ يقلد نطحة زيدان الشهيرة

2020/01/06 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الأحد، باستقبال النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.وقام آل الشيخ مازحا بتقليد النطحة الشهيرة التي قام بها زيدان للإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا.ونشر آل الشيخ عبر حسابه […]

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