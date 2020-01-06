2020/01/06 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / متابعات / قوات الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عثر عليهم مذبوحين في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي البلاد.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية غن قوات الأمن في البحيرة أنها تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر : “جريمة غامضة” نحر 7 أشخاص من أسرة واحدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية غن قوات الأمن في البحيرة أنها تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر : “جريمة غامضة” نحر 7 أشخاص من أسرة واحدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر : “جريمة غامضة” نحر 7 أشخاص من أسرة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).