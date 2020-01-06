كتائب حزب الله تعلق على قرار البرلمان العراقي طرد القوات الاجنبية

2020/01/06 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتائب حزب الله في العراق، الاثنين، تصويت مجلس النواب على الزام الحكومة باخراج القوات الاجنبية من البلاد بانه "انصاف لدماء الشهداء"، مؤكدة انها...

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