استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة في ذي قار

2020/01/06 | 08:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باستهداف ناشط مدني في المحافظة بعبوة ناسفة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "عبوة ناسفة استهدفت منزل الناشط المدني عدي الجابري فجر اليوم في منطقة صوب الشامية وسط الناصرية".

وبين المصدر، أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية جسيمة في المنزل ومركبة الجابري".

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