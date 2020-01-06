ترامب يهدد العراق بعقوبات لا مثيل لها من قبل

2020/01/06 | 08:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على العراق بعد تصويت مجلس النواب على إجلاء القوات الأمريكية من البلاد، مشترطا على العراق دفع تكاليف القاعدة الجوية التي شيدتها امريكا مقابل انسحاب قواتها.

وقال ترامب للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

واضاف إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا.



ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

هذا وقد قرر مجلس النواب امس الاحد الزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.

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