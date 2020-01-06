ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!

2020/01/06 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرحلةٌ ثقيلة من الترقّب والإنتظار تسود أروقة ​واشنطن​ و​تل ابيب​ منذ تنفيذ جريمة الإغتيال المدويّة فجر الجمعة، التي طالت قائد فيلق ​القدس​ الفريق الش...

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