2020/01/06 | 08:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق "لم يرَ مثلها من قبل" مالم يدفع تكلفة القواعد العسكرية الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق "لم يرَ مثلها من قبل" مالم يدفع تكلفة القواعد العسكرية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق "لم يرَ مثلها من قبل" مالم يدفع تكلفة القواعد العسكرية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).