المؤشر نيكي ينخفض 1.42% في بداية التعامل بطوكيو

2020/01/06 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

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