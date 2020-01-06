في ذكرى تأسيسه.. عبد المهدي: الجيش العراقي يمتلك الخبرة الكافية للحفاظ على أمن البلاد

2020/01/06 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، أن الجيش العراقي بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها.

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