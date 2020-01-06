نص كلمة عبد المهدي في عيد الجيش العراقي

2020/01/06 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (6 كانون الثاني 2019)، كلمة بعيد الجيش العراقي، الم...





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