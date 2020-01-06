لاعبان عراقيان في صفوف الهلال السوداني

2020/01/06 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتفقت ادارة نادي الهلال السوداني على التعاقد مع لاعبين عراقيين اثنين لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من ادارة الزوراء لـ"الغد برس"، ان "الهلال السوداني اقترب من التعاقد مع لاعبي نادي الزوراء عماد محسن ومصطفى ناظم".

واضاف ان "مصطفى ناظم تحصل على الاستغناء الرسمي من الزوراء للتوجه الى الاحتراف في الفريق السوداني".

فيما بين ان "عماد محسن هو الاخر تحصل على الاستغناء ومن المقرر ان يسافر الى السودان في القريب العاجل للالتحاق بالفريق".

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