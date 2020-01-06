انخفاض المؤشر نيكي في بداية التعامل بطوكيو

2020/01/06 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجع المؤشر نيكي القياسي، اليوم الاثنين، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

ونزل نيكي 1.42% ليصل إلى 23319.76 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% ليسجل 1699.60 نقطة.

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