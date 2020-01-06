2020/01/06 | 09:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم صدق الله العلي العظيم تقيم هيئة الحشد الشعبي مجلس العزاء المركزي على أرواح الشهداء (القائد أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني) وبقية الشهداء الذين ارتقوا اثر الاعتداء الأميركي الغاشم.بغداد _ الجادرية _ مسجد الزوية ولمدة يومين اعتبارا من ٦ / ١ في الساعة الثانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تعلن اقامة مجلس العزاء المركزي على ارواح القادة الشهداء في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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