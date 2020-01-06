عن مكر وغدر المهزوم سياسيا!.. نصير طه

2020/01/06 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نصير طه عادل عبد المهدي في خطابه اليوم داخل برلمان الغفلة لم يستطع ان ينكر مخاطر طلبه إخراج القوات الأميركية من العراق واشار في ثنايا خطابه بمكر واضح الى العواقب التي يمكن ان يواجهها العراق ” والحقيقة هي التي يواجهها ويدفع ثمنها الباهض العراقيون اي الشعب لا الطبقة السياسية الفاسدة والمتغولة ماليا ” اقول […]

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