2020/01/06 | 09:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي مدن خانقين وقزانية ومندلي وبلدروز في محافظة ديالى، امس الأحد، مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وبقية الشهداء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهالي ديالى يقيمون مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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