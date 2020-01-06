ما هي التوقعات لسعر الذهب عام 2020؟

2020/01/06 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت توقعات العام 2020 بشأن سعر الذهب لتثير اهتمام السوق مع بداية العام الجديد.

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