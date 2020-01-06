2020/01/06 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي خلال 48 ساعة ماضية واجهة ساحات النضال في التحرير و الحبوبي في الناصرية و ساحات اعتصام البصرة و كل المؤامرات ضد الثورة و قواها لكن فشلوا في كل محاولاتهم البائسة لتحويل الساحات الى ذيل لصراعاتهم ضد امريكا بعد قتل المجرم قاسم سليماني وطاقمه الأرهابي.حاولت مجموعة من كتائب حزب الله الهجوم على ساحة التحرير بالسكاكين و لكنهم هزموا ولم يستطيعوا النيل من الساحة وتقهقروا.و في نفس ساحة التحرير هاجم اصح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - الثورة ثابتة الخطى وتمضي الى الأمام بنفس الراديكالية والشجاعة رغم قمعهم واجرامهم !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - الثورة ثابتة الخطى وتمضي الى الأمام بنفس الراديكالية والشجاعة رغم قمعهم واجرامهم !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).