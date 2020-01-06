2020/01/06 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام ما إن اقر الكونغرس الأمريكي قانون سيزر المكرس لفرض عقوبات على الدولة السورية، (عفوا النظام السوري) وعلى المتعاملين معها، أفرادا اكانوا ،أو جهات دولية، او شركات، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفرح صاخب كان أبطاله ثوار المعارضة السورية في الخارج، وعده كثيرون منهم بأنه سيضع نهاية للنظام السوري؟!! لم يتساءل ثوار سورية الأشاوس من سوف يدفع ثمن تطبيق هذا القانون، وما هو تأثيره الفعلي على النظام؟ تفيد ج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر خدام - ما ينبغي التفكير به) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منذر خدام - ما ينبغي التفكير به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).