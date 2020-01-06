سعيد الكحل - حقوق الإنسان كل لا يتجزأ يا وزير حقوق الإنسان.

2020/01/06 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل نشر مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان مقالة بتاريخ 5 يناير 2020 ، يتظاهر من خلالها بالتوفيق بين النصوص الدينية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ؛ بينما هدفه الرئيسي هو التصدي لمطالب الهيئات الحقوقية والنسائية بضمان احترام الحقوق والحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي ، ومن ثم شرعنة تجريم الحريات الفردية التي لا تنسجم مع تصور حزب العدالة والتنمية .فالرميد يفرض نفسه وصيا على البرلمان والهيئات الحقوقي......

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