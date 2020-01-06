مخاطر تعشيق السيارات

2020/01/06 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أحيانا يقوم قائد السيارة باستعمال ناقل السرعة بطريقة خاطئة، الأمر الذي ينتج عنه صوت احتكاك أجزاء معدنية، لكن ما مدى خطورة ذلك على المركبة؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن النقل لحركة “تعشيق” خاطئة لا يقتصر ضرره على ناقل الحركة فحسب، بل قد يضر بالمحرك أيضا.واعتمادا على شدة الخلل، […]

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