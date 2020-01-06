2020/01/06 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير خارجية المانيا: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مجدية

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أصدر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بيانًا مشتركًا يدعو جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدين أن هناك "حاجة ملحة لتخف

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (6 كانون الثاني 2019)، كلمة بعيد الجيش العراقي، الموافق اليوم، مؤكداً أن هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق، تستدعي وحدة الصف.

وقال عبد المهدي، في كلمته التي وزعها مكتبه الإع

بغداد اليوم - متابعة

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين (6 كانون الثاني 2020)، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.



مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدت

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