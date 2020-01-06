2020/01/06 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الحكومة اصدرت القرارات والاوامر بحصر السلاح بيد الدولة، فيما اشار الى ان الجيش لايمكن ان يكون أداةً للقمع او يتدخل بالشؤون السياسية.وقال عبد المهدي في بيان صدر بمناسبة عيد الجيش وتلقته وكالة صدى , انه “في مثل هذا اليوم السادس من شهر كانون الثاني عام ١٩٢١

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي في عيد الجيش:لايمكن ان يكون أداةً للقمع او يتدخل بالشؤون السياسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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