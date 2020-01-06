2020/01/06 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، طاقم حكام عراقي لقيادة احدى مباريات دوري ابطال اسيا.وقال مصدر ان الطاقم التحكيمي المكون من علي صباح، وحيدر عبد الحسن، وواثق مدلل، سيكون متواجدا لقيادة مواجهة بيرث كلوري الاسترالي ضد شنغهاي الصيني.وبين ان المباراة ستقام في ١١ من شهر شباط المقبل في اطار منافسات دوري ابطال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طاقم تحكيم عراقي في دوري ابطال اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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