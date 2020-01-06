2020/01/06 | 09:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب المتقاعدين في الخارج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب المتقاعدين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).