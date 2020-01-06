متظاهرون والشرطة يطلقون مبادرة لإعادة تأهيل مبنى هيئة الحشد في الناصرية

2020/01/06 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأطلق متظاهرون ومواطنون من الناصرية وأفراد من الشرطة المحلية مبادرة في تأهيل مبنى هيئة الحشد في الناصرية.وقال مراسل "كلكامش برس" بأن "المبادرة قد أنطلقت صباح اليوم لتأهيل المبنى، حيث تم توفير كافة المعدات والتجهيزات وباشر العشرات منهم في تأهيله واعادة ترميمه من جديد".وأوضح المراسل، بأن "هذه الخطوة جاءت بحسب القائمين على المبادرة لدرء الفتنة بعد أن أحرق متظاهرون يوم أمس الاحد مبنى هيئة الحشد في المحافظة على خلفية الاحداث التي رافقت تشييع سليماني والمهندس في المحافظة".

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