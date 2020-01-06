الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانيةورئيس الوزراء البريطاني يصدرو بيانًا مشتركًا

2020/01/06 | 09:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بيانًا مشتركًا يدعو جميع الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، مؤكدين أن هناك […]

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