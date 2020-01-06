الرئيس الأمريكي يهدد بفرض عقوبات على بغداد

2020/01/06 | 09:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 6-1-2020، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد ؛ مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع […]

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