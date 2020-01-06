ترمب يتوعد العراق بعقوبات اقتصادية استثنائية في حال خروج قواته: ادفعوا لنغادر

2020/01/06 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، بفرض عقوبات “كبيرة” على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران “بانتقام كبير” إذا ثأرت لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية “آير فورس وان”، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن […]

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