ترامب يهدد بغداد بفرض عقوبات

2020/01/06 | 09:51 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بفرض عقوبات "شديدة" على العراق في حال أرغمت قوات بلاده على مغادرة الأراضي العراقية.



وجاء تصريح ترامب ردا على دعوة البرلمان العراقي، في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحكومته إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على الأراضي العراقية.

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