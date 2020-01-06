متنبئ جوي: موجة شديدة البرودة وأمطار غزيرة في العراق منتصف الشهر

2020/01/06 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متنبئ جوي من موجة شديدة البرودة قادمة للعراق منتصف الشهر الجاري.وقال صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأثنين “تحذيرات أولية من موجة شديدة البرودة متوقعة قبل منتصف الشهر الحالي تسبب انخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة في عموم المدن ولكن مدن الشمال والغربية هي الأسد مع هطول ثلجي يشمل المناطق المنخفضة في

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