فادي الشمري لـترامب : لقد ارتكبت خطأً استراتيجيا

2020/01/06 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري مخاطبا ترامب : لقد ارتكبت خطأً استراتيجيا ثمينا في تقديراتك، واضاف الشمري فياغريدة له “فأنت قد مسست الذات الشيعية الحساسة في كل العالم […]

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