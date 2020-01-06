مخرج الأمريكي شهير يصف سليماني بالمناضل ضد الشر

2020/01/06 | 10:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرج الأمريكي الشهير “مايكل مور” يقدم طلبا للمرشد الخامنئي بترك الرد لملايين الأمريكيين لحل المسألة سلميا..ويصف سليماني بالمناضل ضد الشر ويقول جميع مسلمي العالم يحبون السيدة “مريم” وليس بإمكانهم […]

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