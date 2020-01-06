زهير الخويلدي - الخطاب والتواصل عند بول ريكور

2020/01/06 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي ترجمة وتقديم إذا كان بول ريكور فيلسوف الحوارات الكبرى والتوسطات بين الثقافات والمضيافية بين الأديان فمن البديهي أن يتعرض إلى مفهوم التواصلية ولكن ليس ضمن الفضاء العمومي كما ذهب إلى ذلك وريث مدرسة فرنكفورت يورغن هابرماس وإنما حواره الشهير مع الألسنية وتركيزه على مفهوم الخطاب وشغله الحثيث لتقريب الفنومينولوجيا والفلسفة التحليلية وذلك بغية التمييز بين علم النفس وفلسفة الذهن.لقد حاضر بول ريكور ف......

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