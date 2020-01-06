2020/01/06 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميلة ومتواضعة وصاحبة موهبة كبيرة وحس تمثيلي مرتفع، ولعل قدراتها ترجمتها في مسلسل “عروس بيروت” فهي تجسد شخصية “نايا” فيه، وهي الشخصية التي لاقت نجاحات وأصداء كبيرة، الى أن وصل الأمر ببعض مشاهدي العمل الى لوم الممثلة السورية ​مرام علي​ على تصرفات “نايا”، وهذا يثبت مدى تأثير الشخصية في المشاهدين والإنطباع الكبير الذي فرضته.تعترف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرام علي:لست نادمة على رفضي هوليوود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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